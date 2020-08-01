بقيمة سوقية تصل لنحو تريليوني دولار..."آبل" تتخطى "أرامكو" لتصبح أعلى الشركات المدرجة

قفز سهم شركة "آبل" بأكثر من عشرة في المئة إلى قمة غير مسبوقة، يوم الجمعة، بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، مما ساعد الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" على تخطي شركة "أرامكو" لفترة وجيزة لاحتلال مكانة أكبر الشركات المدرجة في العالم قيمة.

ليصل سعر سهم "آبل" عند إنتهاء الجلسة لـ425.04 دولار، ليصل رأسمال الشركة السوقي إلى 1.82 تريليون دولار، وذلك استنادا إلى عدد الأسهم الذي ورد في إفصاح دوري لآبل اليوم.

ويمثل هذا الارتفاع اليومي الأعلى للشركة منذ 13 مارس/ آذار، مضيفا 172 مليار دولار إلى رأسمالها السوقي خلال الجلسة، وهي زيادة تفوق وحدها إجمالي القيمة السوقية لشركة "أوراكل".

وبحسب بيانات "رفينيتيف"، يبلغ رأس المال السوقي لـ"أرامكو" السعودية، والتي صارت أكثر الشركات المدرجة قيمة منذ طرحها العام الماضي، 1.76 تريليون دولار وفق آخر إغلاق.

وبعد أن أعادت "آبل" شراء أسهم بقيمة 16 مليار دولار في ربع السنة المنتهي في يونيو/حزيران، فإن عدد الأسهم غير المدرجة التي لديها أربعة مليارات و275 مليونا و634 ألف سهم حتى 17 يوليو/ تموز، بحسب الإفصاح.

وبالزيادة التي حققها السهم، اليوم، يكون قد زاد 45 في المئة منذ بداية العام، إذ يراهن المستثمرون على أنها وشركات تكنولوجية أمريكية أخرى ستخرج من جائحة فيروس كورونا أقوى من منافسين أصغر حجما، بحسب ما نقلت "رويترز".

وفي تقريرها الفصلي، أعلنت "آبل" تجزئة السهم الواحد فيها إلى أربعة أسهم، إذ يبدأ التداول على أساس التغيير وفق التجزئة في 31 أغسطس/ آب. وستكون هذه أول تجزئة أسهم لـ"آبل" منذ 2014.

ويحسب "رفينيتيف"، رفع أكثر من 20 محللا توقعاتهم السعرية لسهم "آبل" بعد تقرير الشركة. لكن متوسط السعر الجديد الذي توقعه المحللون، والذي بلغ 409.63 يقل عن سعر إغلاق اليوم بأكثر من 15 دولارا.