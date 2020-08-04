الإمارات توقع اتفاقا مع شركة صينية لتعزيز النقل البري

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أن شركة الاتحاد للقطارات الإماراتية وقعت اتفاقا مع مجموعة شركة صينية لمضاعفة أسطولها من العربات المستخدمة للسكك الحديدية لثلاثة أمثالها إلى أكثر من ألف عربة.

وجاء هذا الإعلان على الصفحة الرسمية لحكومة دبي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه إن " الاتفاق مع مجموعة سي.آر.آر.سي "سيرفع سعة النقل لشبكة السكك الحديدية بالدولة إلى ثمانية أضعاف لتصل إلى 59 مليون طن سنويا من البضائع".

"الاتحاد للقطارات الإماراتية" توقع اتفاقا مع شركة صينية لمضاعفة عرباتها لثلاثة أمثالها https://t.co/wC6xbnvDwQ — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) August 4, 2020

وتخطط الإمارات العربية المتحدة لإنشاء شبكة سكك حديدية بطول 1200 كيلومتر، تصل تكلفتها إلى نحو 11 مليار دولار، وتمتد من الحدود مع السعودية إلى إمارة الفجيرة المطلة على خليج عمان.

وتملك حكومة أبوظبي 70 في المئة من الاتحاد للقطارات، بينما تحوز الحكومة الاتحادية الإماراتية 30 في المئة.