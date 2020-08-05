الإعداد لتنفيذ خط غاز بحري مباشر بين مصر وقبرص

بحث وزير البترول المصري طارق الملا، ووزيرة الطاقة القبرصية، ناتاسا بيليدس، اليوم الأربعاء، علاقات الشراكة بين البلدين في مجال الغاز والبترول.

ووفقا لبيان وزارة البترول المصرية، استعرض الوزيران إجراءات تحويل منتدى غاز الشرق الأوسط لمنظمة حكومية، كذلك استعرضا الموقف التنفيذي لخط أنابيب الغاز المزمع مده بين البلدين وإجراءات البدء بتنفيذه، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبحثا علاقات الشراكة بين البلدين في مجال البترول و الغاز الطبيعي وآليات التعاون الجاري في هذا الصدد تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

وناقش الوزيران أيضا الإجراءات الخاصة بتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى مستوى منظمة دولية حكومية تسهم في تحقيق الاستفادة الكاملة لدولها الأعضاء من موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط لجني المنافع المشتركة.

وقد اتفق الوزيران على عقد اجتماع جديد خلال الأسبوعين المقبلين لمجموعة العمل الرفيعة المستوى بمنتدي غاز شرق المتوسط لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمنتدى.

كما ناقشا كذلك موقف الإعداد لإقامة خط أنابيب بحري مباشر بين البلدين والذي تم توقيع اتفاق حكومي بشأنه لنقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصي وإعادة تصديره عبر مصر.

وأكد الوزيران على استمرار التنسيق الجاري بين المسئولين في البلدين في هذا الشأن من أجل البدء في التنفيذ".