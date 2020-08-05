لأول مرة منذ مارس أسعار النفط تتجاوز حاجز 45 دولارا للبرميل

تجاوز سعر خام برنت 45 دولارا للبرميل ، للمرة الأولى منذ 6 مارس /آذار، وفقا لبيانات التداول.

واعتبارا من الساعة 13:26 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أكتوبر/تشرين الأول، لخام برنت بنسبة 1.96 في المئة ليصل إلى 45.3 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر سبتمبر/أيلول، لخام غرب تكساس الوسيط في السعر بنسبة 2.04 في المئة ليصل إلى 42.55 دولار للبرميل.

في مارس، بدأ انهيار أسعار النفط بعد أن لم تتمكن دول "أوبك +" من التوصل لاتفاق على تغيير معايير الاتفاقية لخفض إنتاج النفط، أو تمديده.

ونتيجة لذلك، تم رفع القيود المفروضة على الإنتاج في الدول الأعضاء في التحالف السابق اعتبارا من 1 أبريل/نيسان، وفي مارس، تضاعفت أسعار النفط أكثر من الضعف.

وتراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين 3 أغسطس/آب، بفعل المخاوف من تخمة معروض إذ تتجه "أوبك" وحلفاؤها لتقليص تخفيضات الإنتاج في أغسطس/ آب بينما ينبئ تنامي إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم بتحسن أبطأ للطلب.