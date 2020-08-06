المركزي المصري يعلن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.

وقال البنك، في بيان له إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفعت قليلا إلى 38.315 مليار دولار في يوليو/ تموز من 38.202 مليار دولار في يونيو/ حزيران.

وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية منذ مارس/ آذار، من مستوى مرتفع يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وتراجعت حدة إصابات كورونا خلال الفترة الماضية، إذ أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1613 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 47182 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 18 حالة جديدة.

وبذلك يكون إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.