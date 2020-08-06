العراق يقول إنه ينفذ تخفيضات إضافية لإنتاج النفط في شهر آب

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أن العراق سينفذ تخفيضات إضافية لإنتاجه النفطي بنحو 400 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب، لتعويض إنتاج فائض في الفترة الماضية بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.

وذكر بيان صادر عن وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن تخفيضات إنتاج النفط في أغسطس، ستكون أكثر وأعلى من المتفق عليها لهذا الشهر، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قد صرح، في وقت سابق، أن من مصلحة بلاده الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي أقرته "أوبك+".

أضاف الوزير العراقي أن "كل الشركات الأجنبية تقريبا ردت بالإيجاب على طلب مراجعة بنود عقد خدماتها لكن شركة واحدة رفضت، سنطلب من إقليم كردستان المساهمة في حصة الخفض طبقا لاتفاق أوبك+".

وأوضح: "الوزارة طلبت من سلطات إقليم كردستان تصدير 370 ألف برميل يوميا كحد أقصى اعتبارا من يونيو/حزيران لمساعدة العراق على الالتزام بحصة أوبك+".