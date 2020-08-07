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    اجتماع الدول الأعضاء في منظمة أوبك في فيينا

    العراق والسعودية يجددان الالتزام باتفاق أوبك+ لتخفيض إنتاج النفط

    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
    اقتصاد
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    أكد العراق والسعودية، اليوم الجمعة، الالتزام التام باتفاقية أوبك+ لتخفيض الإنتاج النفطي، وذلك في بيان مشترك لوزارتي النفط العراقية والطاقة السعودية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

    القاهرة - سبوتنيك.  ونقلت الوكالة أن البيان المشترك ذكر "أن اتصالا هاتفيا جرى بين وزير النفط إحسان عبد الجبار ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، لبحث آخر تطورات الأسواق البترولية، والتعافي المستمر في الطلب العالمي على البترول، والتقدم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاق أوبك بلس".

    © REUTERS / JON NAZCA
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    وأضاف البيان أن "الوزيرين أكدا التزام جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية التام باتفاقية أوبك بلس".

    وأكد وزير النفط العراقي "أن إجمالي الخفض في إنتاج العراق في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر سيصل (1.25) مليون ومائتين وخمسين ألف برميل يوميا لكل شهر".

    وجدد عبد الجبار التزام العراق الثابت باتفاق أوبك بلس، لافتا إلى أن بغداد سيصل إلى التزام بالاتفاق بنسبة 100% مع بداية شهر أغسطس/آب الحالي.

    وأشار إلى أن العراق سيضيف تخفيضا من إنتاجه بمقدار 400 ألف برميل يوميا، في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، للتعويض عن الإنتاج الزائد في شهور آيار وحزيران/يونيو وتموز/يوليو.

    وأوضح أن هذا التخفيض يضاف إلى الخفض الذي يبلغ 850 ألف برميل يوميا، الذي التزم العراق به، في الشهرين الحالي والمقبل، بموجب اتفاقية أوبك بلس الحالية.

    ولفت البيان إلى أن الوزيرين أكدا أيضا أن ما تبذله الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس من جهود باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج، وكذلك نسب الخفض الإضافية في إطار نظام التعويض، ستعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتعجل بتحقيق توازنها، وترسل إشارات إيجابية إلى الأسواق.

    وتوصل تحالف "أوبك +"، الذي يضم أعضاء من المنظمة، ودولا من خارجها أبرزها روسيا، في 13 آذار/مارس الماضي، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، وصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.

    وقرر أعضاء "أوبك +"خفض الإنتاج بـ 10 ملايين برميل يوميا، ابتداء من الأول من أيار/مايو 2020 لمدة شهرين.

    كما تم الاتفاق على خفض الإنتاج بعد ذلك بـ 8 ملايين برميل يوميا لمدة 6 أشهر، حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي.

    وبدءا من كانون الثاني/يناير 2021، ستخفض الدول إنتاجها بـ 6 ملايين برميل يوميا، لمدة 16 شهرا، تنتهي في نيسان/أبريل 2022.

    وخط الأساس لاحتساب التخفيضات سيكون إنتاج شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2018 بالنسبة لكافة الدول، باستثناء السعودية وروسيا اللتين ستخفضان الإنتاج من مستوى 11 مليون برميل يوميا.

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    الكلمات الدلالية:
    العراق, السعودية, أوبك
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