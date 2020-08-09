وكالة: تويتر تسعى للاستحواذ على "تيك توك" في أمريكا

أفاد مصدران مطلعان لرويترز أن شركة تويتر أعربت لـ"بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق تيك توك لمشاركة المقاطع المصورة عن اهتمامها بالاستحواذ على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي أثار فيه خبراء شكوكا بشأن قدرة تويتر على تمويل أي صفقة محتملة.

وشكك المصدران بقوة في قدرة تويتر على التفوق على مايكروسوفت واتمام مثل هذه الصفقة التي ستمثل تحولا لها وذلك خلال المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبايت دانس، وهي 45 يوما، للموافقة على البيع.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد نبأ دخول تويتر وتيك توك في محادثات أولية وبقاء مايكروسوفت في صدارة المشترين المحتملين للعمليات الأمريكية للتطبيق.

وبحسب المصادر فإن القيمة السوقية لتويتر تقترب من 30 مليار دولار وستحتاج لجمع رأس مال إضافي لتمويل الصفقة.

وأوضح أحد المصادر أن شركة سيلفر ليك الخاصة، أحد المساهمين في تويتر، أبدت اهتمامها بالمساعدة في تمويل الصفقة المحتملة.

يوم الجمعة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا لمواجهة ما وصفها بالتهديدات التي تواجه بلاده بسبب التطبيقات الإلكترونية الصينية مثل "وي تشات" و"تيك توك"، ويحظر التحويلات المالية لشركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيقات.

وفي نفس السياق، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع في تصويت الخميس على وفي نفس السياق، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع في تصويت أمس الخميس على مشروع قانون لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة على الأجهزة الحكومية. لمقاطع الفيديو القصيرة على الأجهزة الحكومية.

ومع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب قضايا التجارة وهونغ كونغ والأمن الإلكتروني وانتشار فيروس كورونا المستجد، ظهرت "تيك توك" كبؤرة توتر جديدة في النزاع الدائر بين أكبر اقتصادين في العالم.