انخفاض أرباح أرامكو في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 73%

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أن أرباح الربع الثاني من العام الجاري بلغت 6.6 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 73% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

موسكو- سبوتنيك . وبحسب بيان صدر عن الشركة النفطية السعودية، اليوم الأحد، فإن "صافي الدخل بلغ 24.6 مليار ريال سعودي (6.6 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني / 87.1 مليار ريال سعودي (23.2 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول".

فيما تراجعت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الجاري إلى النصف حيث بلغت 23.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ46.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة التدفقات النقدية الحرة 22.9 مليار ريال سعودي (6.1 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني، من 79.2 مليار ريال سعودي (21.1 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول.