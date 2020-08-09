تسجيل
16:56 GMT09 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الذهب

    رئيس شعبة الذهب المصرية يكشف لـ"سبوتنيك" توقيت استقرار أسعار المعدن الأصفر

    © REUTERS / Leonhard Foeger
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104586/81/1045868155_0:133:2200:1371_1200x675_80_0_0_da1dbf028500761400db8d56ad6aec87.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202008091046234548-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1/

    كشف رئيس الشعبة العامة للذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب، محليا وعالميا، وتوقيت عودة الاستقرار لسوق الذهب.

    وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب المصرية: إن "ارتفاع سعر الذهب خلال المرحلة الحالية لن يتوقف عند النسبة التي وصل إليها، وهى 38%، وسيواصل الصعود طالما بقيت الأسباب كما هى لم تتغير، وعلى رأسها عدم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، وما تبعه من ركود اقتصادي عالمي واهتزاز الثقة في العملات العالمية".

    شبكة نتفليكس الأمريكية
    © AP Photo / Paul Sakuma
    رفعت إسماعيل بعد طول انتظار... "نتفليكس" تستعد لطرح أول مسلسل مصري لها
    وأضاف رئيس شعبة الذهب لـ"سبوتنيك": أنه "ومنذ بداية العام الجاري وصلت نسبة الارتفاع في سعر الذهب إلى 38%، والسبب وراء هذا الارتفاع هو الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا في جميع دول العالم، حيث أصبح الاقتصاد مهزوز وأسعار العملات مهزوزة، ووصلت الفائدة في البنوك إلى الصفر أو ما دون ذلك، علاوة على الأسهم والسندات والبنوك المركزية في الدول والتي أصبح لديها فائض من السيولة تريد توظيفه، وليس هناء وعاء يمكن أن يدر ربح، في الوقت الراهن، أكثر من الذهب، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الذهب بصورة كبيرة، والطبيعي أن السلعة التي يزيد الطلب عليها يرتفع سعرها".

    وتابع واصف، أن "من الأسباب الأخرى التي ساهمت في ارتفاع سعر الذهب بتلك النسبة، هى المناوشات التجارية بين أمريكا والصين، ومشكلة الارتفاع في أسعار الذهب ليست غريبة على الدول، لكن المشكلة أننا كنا نرى تلك الارتفاعات في دولة واحدة على سبيل المثال، أما اليوم فالمشكلة تعم العالم بلا استثناء".

    وحول علاقة الارتفاع بفك بعض القيود التي كانت مفروضة على التنقل بين الدول بسبب جائحة كورونا، قال رئيس شعبة الذهب: "ليس هناك علاقة بين فك بعض القيود وارتفاع سعر الذهب، حيث أنه في ظل القيود لم تكن هناك حركة تجارية واستيراد وتصدير وبطء محسوس في سير عجلة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي لم يسهل عملية الارتفاع السريع لسعر الذهب".

    وتوقع واصف أن تستمر أسعار الذهب في الزيادة خلال الفترة القادمة ولمدة تتراوح بين عام ونصف العام وعامين، طالما بقي السبب الرئيسي للارتفاع وهو "جائحة كورونا"، وقال:

    إلى الآن لم يتم تحضير وإنتاج مصل له ولم يتم التطعيم ولم تتحسن الحالة الاقتصادية، لو افترضنا وجود مصل اليوم فإننا نحتاج إلى ستة أشهر على الأقل لكي يتم تطعيم العالم كله، علاوة على أن الاقتصاد يحتاج بعدها إلى عام إلى أن ينتعش، وبذلك يكون أمامنا عام ونصف العام على الأقل إلى أن يستقر سعر الذهب أو يتراجع بعض الشىء، مع العلم أن عملية الصعود لم تتوقف بعد أي أن الطريق مازال ممتدا.

    وتراجعت أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية جلسة الجمعة، 7 أغسطس/أآب.

    وهوت أسعار الذهب بنسبة 1.36% لتسجل 2035 دولارا للأوقية، بعد أن كانت قد لامست مستوى 2075 دولارًا للأوقية خلال جلسة تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرج".

    وتوقع تجار ومحللون استمرار أسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة رغم الصعود الكبير الذي حققته في الأسابيع الأخيرة والذي وصل بها إلى مستويات تاريخية، محليا وعالميا.

    وقفزت أسعار الذهب خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت محليا منذ بداية أغسطس الجاري بنحو 46 جنيها للجرام بنسبة صعود 5.2%.

    ووصلت بذلك قيمة الصعود في سعر جرام الذهب في مصر "عيار 21"، منذ بداية يوليو/تموز الماضي "أكبر الشهور صعودا بأسعار الذهب في 2020 إلى الآن"، وحتى اليوم إلى 127 جنيها بنسبة 16%.

    وسجلت أسعار الذهب في مصر مستوى قياسيا جديدا خلال تعاملات الخميس الماضي، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 923 جنيها، والجرام عيار 18 إلى 791 جنيها، والجرام عيار 24 إلى 1055 جنيها، والجنيه الذهب إلى 7384 جنيها.

    وعالميا، ارتفع سعر الأوقية منذ بداية يوليو الماضي وحتى الآن، بنحو 268 دولارا بنسبة 15%، لتتجاوز حد الـ 2000 دولارا مسجلة مستوى تاريخي عند 2049 دولارا.

    الكلمات الدلالية:
    ارتفاع أسعار الذهب, الذهب, ذهب, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    فيسبوك يحذف أخبار مضللة لترامب
    فيسبوك يحذف "أخبارا مضللة" لترامب
    مادة الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت
    ما هي مادة نترات الأمونيوم المسببة لانفجار بيروت المدمر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك