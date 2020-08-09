سهم أرامكو يسجل ارتفاعا ملحوظا بقيمة 0.30 %

أغلق سهم أرامكو، اليوم الأحد، مرتفعا مدعوما بالإعلان عن توزيعات الأرباح ليغلق عند 33.05 ريال محققا مكسبا بنسبة 0.10 ريال، أو ما يعادل 0.30% من قيمته السوقية.

وكان سعر أرامكو في الإغلاق السابق يوم الأحد الماضي، 32.95 ريال (8.8 دولار)، لكنه أغلق عند 33.05 ريال فيما بلغ عدد الصفقات 9,476 صفقة، فيما وصل متوسط كمية الصفقة 545 سهمًا، بحسب ما ذكرت صحيفة "الموطن" السعودية.

وبلغت الكمية المتداولة 5,160,622 سهمًا فيما بلغت قيمة التداول 170,533,758.10 ريالًا (46 مليون دولار).

من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم، مرتفعًا عند مستوى 7,530.31 نقطة بزيادة قدرها 30.34 نقطة أو ما يعادل 0.40%.

أعلنت شركة أرامكو عن نتائج النصف الأول بأرباح بلغت 87.1 مليار ريال (22) مليار دولار، كما أعلنت الشركة انخفاض الأرباح بنسبة 50% في النصف الأول، كما أعلنت عن إيرادات في الربع الثاني بلغت 123.23 مليار ريال (31 مليار دولار)، بينما بلغت إيرادات النصف الأول 348.8 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان إن صافي الدخل لأرامكو السعودية بلغ 24.62 مليار ريال سعودي (6.57 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2020، مقارنة مع 92.59 مليار ريال سعودي (24.69 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2019، ويعكس ذلك، بشكل أساس، انخفاض أسعار النفط الخام وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات.

وقابل ذلك جزئيًا الانخفاض في ريع الإنتاج الناشئ عن تراجع أسعار النفط الخام، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20% إلى 15%، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.