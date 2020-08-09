تسجيل
18:19 GMT09 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مصنع صيني للصلب

    أكبر الصناعات في العالم... ليس بينها السلاح أو الدواء

    © AFP 2020 / Fred Dufour
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103046/56/1030465687_0:161:3068:1887_1200x675_80_0_0_b47002c368bbe37ff7e3711b88732a05.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202008091046235820-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1/

    تصدر قطاع التأمين على الحياة والصحة، قائمة أكبر الصناعات في العالم من حيث الإيرادات، لعام 2020، التي تصدرها واحدة من أكبر شركات الأبحاث والاستشارات السوقية الأمريكية.

    Nicholas Hunt
    بثروة 34 مليار دولار... كيف دخل هذا الرجل قائمة أثرياء العالم بين عشية وضحاها؟
    وبحسب تقرير "آي بي آي إس وورلد"، فإن إيرادات شركات التأمين على الحياة والصحة ستقترب من 5 تريليونات دولار على مستوى العالم هذا العام، رغم النمو الضعيف لأعمالها على مدار السنوات الخمس الماضية.

    ومن الاتجاهات الملحوظة في تقرير شركة الاستشارات الأمريكية، أن أيا من قطاعات الغذاء والدواء والتكنولوجيا والسلاح والصناعات المرتبطة بها، لم تكن بين قائمة القطاعات الأكثر تحقيقا للإيرادات.

    وفيما يلي تصنيف "آي بي آي إس وورلد" لأكبر الصناعات في العالم من حيث الإيرادات المتوقعة لعام 2020:

    1- التأمين على الحياة والصحة

    الإيرادات لعام 2020: 4.9 تريليون دولار

    نمت صناعة التأمين على الحياة والتأمين الصحي، بشكل بطيئ على مدى السنوات الخمس حتى عام 2019، رغم نمو الطلب العالمي على منتجات التأمين بشكل عام.

    ترجع أهمية هذه الصناعة إلى توفيرها خدمات إدارة المخاطر الرئيسية للمستهلكين النهائيين، وهي جزء حيوي من القطاع المالي.

    وتحمي الشركات الأفراد من التكاليف الحالية والفورية وطويلة الأجل الناشئة عن المرض والإصابة والوفاة.

    2- صناديق التقاعد

    الإيرادات لعام 2020: 4.2 تريليون دولار

    شهدت صناديق التقاعد العالمية، نموا قويا، نتيجة لعوائد الاستثمار المواتية ومستويات متزايدة من مساهامات الاشتراك على مدى السنوات الخمس حتى عام 2019.

    وتعد صناديق التقاعد هي الوسيلة الأساسية لتلبية متطلبات التقاعد لكبار السن حول العالم.

    وتتكون إيرادات هذه الصناعة من المساهمات والدخل الاستثماري وصافي مبيعات الأوراق المالية وغير ذلك.

    عوائد الاستثمار الإيجابية من الأسهم قادت نمو الإيرادات على الرغم من التقلبات في الأسواق المالية.

    3- التنقيب وإنتاج النفط والغاز

    الإيرادات لعام 2020: 3.3 تريليون دولار

    على مدى السنوات الخمس حتى عام 2019، شهدت أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي تقلبا حادا، وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السنوات التي سبقت الفترة المشار إليها، وبلغت ذروتها في عام 2012.

    وأدى تباطؤ الطلب العالمي إلى جانب الارتفاع المستمر في المعروض، إلى انخفاض الأسعار في عامي 2015 و2016.

    4- العقارات التجارية

    الإيرادات لعام 2020: 3.2 تريليون دولار

    نمت صناعة العقارات التجارية خلال معظم السنوات الخمس حتى عام 2020 بعد بداية بطيئة، حيث تعرضت ثقة المستثمرين لضغوط في عام 2015، استمرت حتى عام 2016 بسبب عدم اليقين السياسي العالمي وانخفاض أسعار النفط.

    وأثر هذا سلبا على الاستثمار في الصناعة وانخفضت الإيرادات بنسبة 0.6 في المئة في عام 2016، ومنذ ذلك الحين، انتعش الاستثمار بها بقوة وسط النمو الاقتصادي العالمي القوي، مما دفع عائدات الصناعة إلى الانتعاش.

    ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى تقييد الطلب بشدة مع ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي.

    5- مبيعات السيارات

    الإيرادات لعام 2020: 3.1 تريليون دولار

    المرأة السعودية
    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    ثروات السعوديات تقترب من نصف ثروة نساء الشرق الأوسط
    من المتوقع أن تنخفض إيرادات مبيعات السيارات، على مدار السنوات الخمس حتى نهاية 2020، ويرجع ذلك أساسًا إلى التداعيات الاقتصادية نتيجة لوباء كورونا.

    وشهدت الصناعة نموا خلال بداية هذه الفترة، حيث أدى ارتفاع دخل الفرد وزيادة الإنفاق الاستهلاكي العالمي إلى تشجيع مبيعات السيارات، لا سيما في الاقتصادات الناشئة.

    ومع ذلك، فإن عوامل عدة قد حدت من التوسع، وعلى سبيل المثال، شهدت العديد من الدول الأوروبية ضعف النمو الاقتصادي.

    6- تصنيع السيارات

    الإيرادات لعام 2020: 2.97 تريليون دولار

    وخلال السنوات الخمس حتى عام 2019، تشير التقديرات إلى زيادة إيرادات قطاع تصنيع السيارات العالمية بفضل تحسن الظروف الاقتصادية.

    وارتفع الطلب على التصنيع من خلال التحسينات الكبيرة على الجبهة التكنولوجية، لا سيما فيما يتعلق بكفاءة وقود المركبات، وقدرات الترفيه والقيادة الذاتية.

    7- التأمين العام المباشر

    الإيرادات لعام 2020: 2.5 تريليون دولار

    واجهت صناعة التأمين العام المباشر العالمية، رياحا معاكسة على مدار السنوات الخمس حتى عام 2020، حيث أدى ضعف سوق التأمين وانخفاض أسعار الفائدة والعديد من الكوارث، إلى إلحاق الضرر بالمشغلين في الأسواق الرئيسية.

    ومع ذلك، فقد تجاوز نمو الأسواق الناشئة التباطؤ في الأسواق الرئيسية وقاد تحسن أداء الصناعة على مدى السنوات الخمس الماضية.

    دعم نمو الطبقة الوسطى في الأسواق الناشئة، مثل الصين، توسع الطلب الذي دفع النمو في الصناعة، حيث اشترى المزيد من المستهلكين منتجات التأمين.

    8- تصنيع قطع غيار واكسسوارات السيارات

    الإيرادات لعام 2020: 2.5 تريليون دولار

    خلال السنوات الخمس حتى عام 2019، تشير التقديرات إلى استفادة صناعة تصنيع قطع غيار السيارات وملحقاتها من تحسن الظروف الاقتصادية العالمية.

    واحد دولار
    © AFP 2020 / FEDERICO PARRA
    انخفاض الناتج المحلي الأمريكي في الربع الثاني بنسبة قياسية
    وارتفعت مستويات دخل الفرد في جميع أنحاء العالم، وتطلعت الطبقات المتوسطة المزدهرة في الاقتصادات الناشئة إلى شراء سياراتها الخاصة.

    ومع تزايد الطلب على السيارات الجديدة، طالب مصنعو المعدات الأصلية بمزيد من المكونات من مشغلي الصناعة. كما ساعدت خدمات ما بعد البيع لقطع غيار السيارات في تحقيق إيرادات مع ارتفاع متوسط أعمار المركبات.

    9- البنوك التجارية

    الإيرادات لعام 2020: 2.3 تريليون دولار

    من المتوقع أن يستمر قطاع البنوك التجارية العالمية في التعافي من الأزمة المالية العالمية لعام 2008، حيث تشهد الأسواق المتقدمة الرئيسية زيادة في النشاط المصرفي التجاري نتيجة للأداء الاقتصادي القوي والتوقعات الإيجابية.

    وأدى الأداء الاقتصادي العالمي القوي الذي غذته الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، مثل الصين وجنوب شرق آسيا، إلى تحسين ثقة الشركات والمستهلكين التي دعمت الطلب على القروض.

    10- السياحة

    الإيرادات لعام 2020: 1.5 تريليون دولار

    من المتوقع أن تنمو السياحة العالمية بمعدل سنوي قدره 0.2% على مدى السنوات الخمس حتى عام 2020.

    وكان أداء السياحة العالمية جيدا خلال هذه الفترة، مع استمرار الاقتصادات الناشئة في تحفيز النمو.

    ونظرا للانتشار العالمي لفيروس كورونا، فمن المتوقع أن تنخفض إيرادات الصناعة بنسبة 8.9 في المئة على مدار العام الجاري.

    انظر أيضا:

    ملياردير يخصص 220 مليون دولار لتحقيق العدالة في أمريكا
    روسيا تتوصل إلى سر تكنولوجيا صناعة مراوح طائرات المستقبل
    تهدد صناعة الطائرات والهواتف الذكية... وكالة تحذر من خطر استخدام الروبوتات
    الكلمات الدلالية:
    التأمين, السيارات, البنوك, السياحة, تجارة السلاح, تجارة السلاح, إيرادات, صناعة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    فيسبوك يحذف أخبار مضللة لترامب
    فيسبوك يحذف "أخبارا مضللة" لترامب
    مادة الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت
    ما هي مادة نترات الأمونيوم المسببة لانفجار بيروت المدمر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك