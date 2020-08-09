أكبر الصناعات في العالم... ليس بينها السلاح أو الدواء

تصدر قطاع التأمين على الحياة والصحة، قائمة أكبر الصناعات في العالم من حيث الإيرادات، لعام 2020، التي تصدرها واحدة من أكبر شركات الأبحاث والاستشارات السوقية الأمريكية.

وبحسب تقرير "آي بي آي إس وورلد"، فإن إيرادات شركات التأمين على الحياة والصحة ستقترب من 5 تريليونات دولار على مستوى العالم هذا العام، رغم النمو الضعيف لأعمالها على مدار السنوات الخمس الماضية.

ومن الاتجاهات الملحوظة في تقرير شركة الاستشارات الأمريكية، أن أيا من قطاعات الغذاء والدواء والتكنولوجيا والسلاح والصناعات المرتبطة بها، لم تكن بين قائمة القطاعات الأكثر تحقيقا للإيرادات.

وفيما يلي تصنيف "آي بي آي إس وورلد" لأكبر الصناعات في العالم من حيث الإيرادات المتوقعة لعام 2020:

1- التأمين على الحياة والصحة

الإيرادات لعام 2020: 4.9 تريليون دولار

نمت صناعة التأمين على الحياة والتأمين الصحي، بشكل بطيئ على مدى السنوات الخمس حتى عام 2019، رغم نمو الطلب العالمي على منتجات التأمين بشكل عام.

ترجع أهمية هذه الصناعة إلى توفيرها خدمات إدارة المخاطر الرئيسية للمستهلكين النهائيين، وهي جزء حيوي من القطاع المالي.

وتحمي الشركات الأفراد من التكاليف الحالية والفورية وطويلة الأجل الناشئة عن المرض والإصابة والوفاة.

2- صناديق التقاعد

الإيرادات لعام 2020: 4.2 تريليون دولار

شهدت صناديق التقاعد العالمية، نموا قويا، نتيجة لعوائد الاستثمار المواتية ومستويات متزايدة من مساهامات الاشتراك على مدى السنوات الخمس حتى عام 2019.

وتعد صناديق التقاعد هي الوسيلة الأساسية لتلبية متطلبات التقاعد لكبار السن حول العالم.

وتتكون إيرادات هذه الصناعة من المساهمات والدخل الاستثماري وصافي مبيعات الأوراق المالية وغير ذلك.

عوائد الاستثمار الإيجابية من الأسهم قادت نمو الإيرادات على الرغم من التقلبات في الأسواق المالية.

3- التنقيب وإنتاج النفط والغاز

الإيرادات لعام 2020: 3.3 تريليون دولار

على مدى السنوات الخمس حتى عام 2019، شهدت أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي تقلبا حادا، وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السنوات التي سبقت الفترة المشار إليها، وبلغت ذروتها في عام 2012.

وأدى تباطؤ الطلب العالمي إلى جانب الارتفاع المستمر في المعروض، إلى انخفاض الأسعار في عامي 2015 و2016.

4- العقارات التجارية

الإيرادات لعام 2020: 3.2 تريليون دولار

نمت صناعة العقارات التجارية خلال معظم السنوات الخمس حتى عام 2020 بعد بداية بطيئة، حيث تعرضت ثقة المستثمرين لضغوط في عام 2015، استمرت حتى عام 2016 بسبب عدم اليقين السياسي العالمي وانخفاض أسعار النفط.

وأثر هذا سلبا على الاستثمار في الصناعة وانخفضت الإيرادات بنسبة 0.6 في المئة في عام 2016، ومنذ ذلك الحين، انتعش الاستثمار بها بقوة وسط النمو الاقتصادي العالمي القوي، مما دفع عائدات الصناعة إلى الانتعاش.

ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى تقييد الطلب بشدة مع ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي.

5- مبيعات السيارات

الإيرادات لعام 2020: 3.1 تريليون دولار

من المتوقع أن تنخفض إيرادات مبيعات السيارات، على مدار السنوات الخمس حتى نهاية 2020، ويرجع ذلك أساسًا إلى التداعيات الاقتصادية نتيجة لوباء كورونا.

وشهدت الصناعة نموا خلال بداية هذه الفترة، حيث أدى ارتفاع دخل الفرد وزيادة الإنفاق الاستهلاكي العالمي إلى تشجيع مبيعات السيارات، لا سيما في الاقتصادات الناشئة.

ومع ذلك، فإن عوامل عدة قد حدت من التوسع، وعلى سبيل المثال، شهدت العديد من الدول الأوروبية ضعف النمو الاقتصادي.

6- تصنيع السيارات

الإيرادات لعام 2020: 2.97 تريليون دولار

وخلال السنوات الخمس حتى عام 2019، تشير التقديرات إلى زيادة إيرادات قطاع تصنيع السيارات العالمية بفضل تحسن الظروف الاقتصادية.

وارتفع الطلب على التصنيع من خلال التحسينات الكبيرة على الجبهة التكنولوجية، لا سيما فيما يتعلق بكفاءة وقود المركبات، وقدرات الترفيه والقيادة الذاتية.

7- التأمين العام المباشر

الإيرادات لعام 2020: 2.5 تريليون دولار

واجهت صناعة التأمين العام المباشر العالمية، رياحا معاكسة على مدار السنوات الخمس حتى عام 2020، حيث أدى ضعف سوق التأمين وانخفاض أسعار الفائدة والعديد من الكوارث، إلى إلحاق الضرر بالمشغلين في الأسواق الرئيسية.

ومع ذلك، فقد تجاوز نمو الأسواق الناشئة التباطؤ في الأسواق الرئيسية وقاد تحسن أداء الصناعة على مدى السنوات الخمس الماضية.

دعم نمو الطبقة الوسطى في الأسواق الناشئة، مثل الصين، توسع الطلب الذي دفع النمو في الصناعة، حيث اشترى المزيد من المستهلكين منتجات التأمين.

8- تصنيع قطع غيار واكسسوارات السيارات

الإيرادات لعام 2020: 2.5 تريليون دولار

خلال السنوات الخمس حتى عام 2019، تشير التقديرات إلى استفادة صناعة تصنيع قطع غيار السيارات وملحقاتها من تحسن الظروف الاقتصادية العالمية.

وارتفعت مستويات دخل الفرد في جميع أنحاء العالم، وتطلعت الطبقات المتوسطة المزدهرة في الاقتصادات الناشئة إلى شراء سياراتها الخاصة.

ومع تزايد الطلب على السيارات الجديدة، طالب مصنعو المعدات الأصلية بمزيد من المكونات من مشغلي الصناعة. كما ساعدت خدمات ما بعد البيع لقطع غيار السيارات في تحقيق إيرادات مع ارتفاع متوسط أعمار المركبات.

9- البنوك التجارية

الإيرادات لعام 2020: 2.3 تريليون دولار

من المتوقع أن يستمر قطاع البنوك التجارية العالمية في التعافي من الأزمة المالية العالمية لعام 2008، حيث تشهد الأسواق المتقدمة الرئيسية زيادة في النشاط المصرفي التجاري نتيجة للأداء الاقتصادي القوي والتوقعات الإيجابية.

وأدى الأداء الاقتصادي العالمي القوي الذي غذته الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، مثل الصين وجنوب شرق آسيا، إلى تحسين ثقة الشركات والمستهلكين التي دعمت الطلب على القروض.

10- السياحة

الإيرادات لعام 2020: 1.5 تريليون دولار

من المتوقع أن تنمو السياحة العالمية بمعدل سنوي قدره 0.2% على مدى السنوات الخمس حتى عام 2020.

وكان أداء السياحة العالمية جيدا خلال هذه الفترة، مع استمرار الاقتصادات الناشئة في تحفيز النمو.

ونظرا للانتشار العالمي لفيروس كورونا، فمن المتوقع أن تنخفض إيرادات الصناعة بنسبة 8.9 في المئة على مدار العام الجاري.