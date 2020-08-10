صادرات الغاز الجزائرية تشهد انخفاضا حادا في 2025

قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار إن صادرات الجزائر من الغاز ستنخفض إلى 26 مليار متر مكعب سنويا في 2025 من 45 مليارا في 2020.

وأضاف وزير الطاقة الجزائري في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أن صادرات الغاز بين 2025 و2030 ستدور بين 26 و30 مليار متر مكعب سنويا.

ويرجع الانخفاض بشكل رئيسي إلى ركود الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم كفاية الاستثمار.

وبلغت صادرات الجزائر من الغاز ذروتها في 2005 عند 64 مليار متر مكعب.

وسجلت الصادرات 51.4 مليار متر مكعب في 2018.

تستمد الجزائر 95 في المئة من إيراداتها الخارجية من مبيعات النفط والغاز.