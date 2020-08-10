البحرين...انخفاض الإيرادات بنسبة 29% في النصف الأول من 2020

أعلنت الحكومة البحرينية، اليوم الاثنين تراجع إيراداتها بـ 29 % في النصف الأول من 2020، بسبب ضعف أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية"بنا"، في بيان: "ووفقًا لنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 فإن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة بلغ 910 ملايين دينار، بنسبة انخفاض تصل إلى 29% عن نتائج تنفيذ النصف السنوية للسنة المالية السابقة 2019، وذلك بسبب الانخفاض في أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 35% مقارنةً بمحصلة الفترة ذاتها للسنة المالية 2019، كما انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2019 وذلك نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية بالإضافة إلى تجميد تحصيل بعض الرسوم الحكومية خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)".

الانتهاء من الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 .. وزير المالية والاقتصاد الوطني: انخفاض الإيرادات السبب الرئيسي لارتفاع العجز وخفض المصروفات المتكررة جنبنا ارتفاعاً أكثر حدةhttps://t.co/DeqgTx8YCL — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) August 10, 2020

وارتفع الإنفاق الحكومي 2% في النصف الأول من العام.

وفي يوليو/ تموز، قالت البحرين إنها ستضيف حوالي 177 مليون دينار (470 مليون دولار) إلى ميزانية الدولة للعام 2020، في إنفاق طارئ لمحاربة جائحة فيروس كورونا.

ونقلت "رويترز" عن وكالة "ستاندر اند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، في مايو/ أيار، أن العجز في ميزانية البحرين من المنتظر أن يرتفع إلى 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، من 4.6 % في 2019، فيما يرجع إلى حد كبير إلى هبوط أسعار النفط.