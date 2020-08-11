شطب شركة إماراتية من أكبر سوق لتداول الذهب في العالم

شطبت مجموعة "سي إم إي" الأمريكية المشغلة للبورصات، مصفاة الاتحاد للذهب في دبي، من قائمة المصافي التي يمكن استخدام سبائكها في تسوية عقود الذهب الآجلة في بورصة نيويورك.

وبحسب وكالة "رويترز"، يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من إدراج الشركة في القائمة التابعة للبورصة، التي تعد أكبر سوق لتداول العقود الآجلة للذهب في العالم.

كانت المجموعة قد وافقت على إدراج سبائك الاتحاد في السابع من يوليو/ تموز، ثم شطبت المصفاة في 31 من الشهر نفسه، وفقا لما أظهرته إشعارات للسوق أصدرتها "سي إم إي". ولم تذكر البورصة سببا للشطب وأحجمت عن التعقيب.

والاتحاد هي واحدة من أكبر مصافي المعادن النفيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت إن "سي إم إي" لم تعطها سببا لشطبها لكن أبلغتها بعدم وجود مشكلة في طريقة عملها.

وتعتبر بعض البنوك والمصافي أن الإمارات العربية دولة عالية المخاطر بسبب كمية الذهب المهربة إلى البلاد وضعف الرقابة على غسل الأموال، ولذلك تتجنب أخذ أي ذهب من الإمارات، بحسب "رويترز".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت مجموعة العمل المالي الدولي إن الإمارات اتخذت خطوات لمكافحة غسل الأموال في السنوات الأخيرة، لكن يتعين عليها التحقيق في الجرائم المالية ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك تهريب الذهب والأحجار الكريمة عبر حدودها، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".