أمريكا تتوقع سعرا أعلى للنفط

أبقت وزارة الطاقة الأمركية على توقعاتها بشأن انخفاض الطلب على النفط في عام 2020 بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لتقرير التوقعات الشهرية الذي تصدره إدارة معلومات الطاقة.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في التقرير: "وفقا لتوقعات إدارة معلومات الطاقة، فإن استهلاك النفط في العالم خلال عام 2020 سيبلغ 93.1 مليون برميل يوميا".

ويمثل ذلك، انخفاضا قدره 8.1 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2019، ومن المتوقع أن يعاود الاستهلاك النمو بما يبلغ 7 مليون برميل يوميا خلال عام 2021.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة، توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت بحر الشمال لعام 2020 إلى 41.42 دولار للبرميل من 40.5 دولار للبرميل سابقًا. وأفادت الإدارة بأنه تم تخفيض توقعات سعر خام برنت لعام 2021 إلى 49.53 دولار من 49.7 دولار للبرميل.

بالإضافة إلى ذلك، رفعت الإدارة توقعاتها لمتوسط سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط لعام 2020 إلى 38.5 دولار للبرميل من 37.55 دولار، وفي عام 2021 تم خفضها إلى 45.53 دولار للبرميل من 45.7 دولار.

وفي الوقت ذاته، خفضت وزارة الطاقة الأمركية توقعاتها بشأن إنتاج النفط في البلاد خلال العام الجاري بمقدار 370 ألف برميل يوميا، ليبلغ 11.26 مليون برميل.

لكن رفعت توقعاتها بشأن الإنتاج في عام 2021 بمقدار 130 ألف برميل يوميا ليبلغ 11.14 مليون برميل في اليوم.

كان إنتاج النفط الأمريكي قد بلغ في العام الماضي 12.25 مليون برميل يوميا.