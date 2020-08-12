"مجموعة سامبا" تصبح أول مصرف سعودي ينضم إلى مركز دبي المالي

أعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم الأربعاء، عن انضمام "مجموعة سامبا المالية" السعودية؛ إلى قائمة الشركات النشطة والمدرجة ضمن المركز.

موسكو - سبوتنيك. جاء على الصفحة الرسمية للمركز: "يرحب مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالبنك السعودي الرائد، مجموعة سامبا المالية لعملائه المتنامي باستمرار قائمة".

وستصبح "مجموعة سامبا المالية" أول بنك سعودي يؤسس في مركز دبي المالي العالمي؛ وستستخدم المجموعة المركز لبناء حضور دولي، من خلال تعزيز تغطية العملاء مع العملاء المحترفين في جميع أنحاء المنطقة.

ويأتي هذا التوسع مكملاً لوجود الخدمات المصرفية الكاملة لـ "مجموعة سامبا المالية" في الإمارات، والتي تأسست في عام 2008.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري: "نود أن نشكر مجموعة سامبا المالية على كونها أول بنك من المملكة العربية السعودية يؤسس تواجدا في مركز دبي المالي العالمي لخدمة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. إن كونك جزءًا من أكبر نظام مالي شامل في المنطقة يضم أكثر من 2500 شركة، بما في ذلك 820 شركة مالية، سيكون حافزا لنموها".

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لـ "مجموعة سامبا المالية" رانيا نشار: "يوفر لنا الإطار القانوني والتنظيمي والبنية التحتية لمركز دبي المالي العالمي منصة مثالية للنمو، ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة، ولكن في جميع أنحاء المنطقة. يعزز وجودنا التزام سامبا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو جزء من خطط النمو الإستراتيجية للمجموعة، كما سيسمح لنا بتعزيز تغطية عملائنا في المنطقة".

ويواصل مركز دبي المالي جذب عملاء جدد؛ وأعلن مؤخرا عن انضمام أكثر من 300 شركة جديدة، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020.

وتصنف "مجموعة سامبا المالية" على أنها أكثر المؤسسات المالية ابتكارا في السعودية؛ حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تتراوح بين الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات والخدمات المصرفية الخاصة والاستثمارية.

كما لعبت الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة دورا قويا في دعم الأعمال التجارية في المملكة؛ وفقا لصفحة مركز دبي المالي.