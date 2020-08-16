مصر... الذهب يتراجع 62 جنيها في أسبوع

استقرت أسعار الذهب في السوق المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وبحسب موقع "مصراوي"، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 860 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 737 جنيها، وجرام عيار 24 إلى نحو 983 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 6880 جنيها.

وفي السياق، ذكر موقع "الشروق" أن أسعار الذهب تراجعت خلال الأسبوع الماضي بنحو 62 جنيها، من خلال انخفاضات متتالية، بعدما حقق ارتفاعات تاريخية خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار الذي يؤدي إلى تغير سعر الذهب المحلي، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر وزاد الذهب محليا فى مصر ما يزيد عن 45.5% منذ بداية العام الجاري.

كما تراجع حجم الطلب علي المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 70% خلال الربع الثاني من 2020، ليسجل 1.7 طن، مقارنة بـ5.5 طن خلال نفس الفترة من 2019، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي للربع الثاني من العام الجاري.