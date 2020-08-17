"سبيربنك" الروسي يستعد لافتتاح مكتبه في أبو ظبي

أعلن بنك "سبيربنك" الروسي عن تقديم الوثائق المطلوبة لتسجيل مكتب له في أبو ظبي، حيث سيشارك المكتب الجديد في دعم الأعمال الاستثمارية وتنفيذ المشاريع ذات التمويل الإسلامي.

وذلك بحسب ما صرح أناتولي بوبوف، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، خلال لقاء مع الصحفيين، قائلا:

"لقد قدمنا ​​مستندات لتسجيل مكتب في أبو ظبي، في المستقبل القريب ننتظر قرار الجهة المخولة بهذا الشأن ونود افتتاح مكتب بحلول نهاية العام. وسيدعم المكتب الجديد الأعمال الاستثمارية وينفذ مشاريع عملائنا في مجال التمويل الإسلامي، بالتعاون مع الصناديق والبنوك والشركات في الشرق الأوسط".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، ألكسندر فيدياخين، قد صرح في مايو/أيار، بأن البنك يعتزم فتح مكتب تمثيل له في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية العام، وقد تم وضع خطة عمل وميزانية خاصة له.