ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدة بنوك

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، في بنكين مع نهاية التعاملات، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وذكر موقع "مصراوي" أن الارتفاع جاء مقارنة بمستواه في الصباح، بينما تراجع السعر في 3 بنوك، فيما استقر في 5 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك العربي الأفريقي إلى 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة عند 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع