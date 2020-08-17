ارتفاع سعر الذهب في مصر بعد أسبوع من التراجع

زادت أسعار الذهب في السوق المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 3 جنيهات للغرام الواحد، عن مستوياتها خلال أمس الأحد، وبعد تراجعها الأسبوع الماضي.

وبحسب موقع "مصراوي"، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 863 جنيهًا مقابل 860 جنيهًا، أمس.

كما زاد سعر غرام الذهب عيار 18 إلى نحو 739 جنيهًا، وجرام عيار 24 إلى نحو 986 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6904 جنيهات.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.40% لتسجل 1952 دولارًا للأوقية، بزيادة 7.7 دولار، حتى ظهر اليوم، بحسب بيانات وكالة "بلومبيرغ".

ويأتي هذا الارتفاع بعد استقرار الأسعار، أمس الأحد، وتراجعها خلال الأسبوع الماضي بنحو 62 جنيها، من خلال انخفاضات متتالية، بعدما بلغت مستويات مرتفعة تاريخية الأسابيع الماضية.

وزاد سعر الذهب محليا فى مصر بنحو 45.5% منذ بداية العام الجاري، في حين تراجع حجم الطلب علي المشغولات الذهبية في البلاد بنسبة 70% خلال الربع الثاني من 2020.

وسجل الطلب علي المشغولات الذهبية في مصر 1.7 طن خلال الربع الماضي، مقارنة بـ5.5 طن خلال نفس الفترة من 2019، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي للربع الثاني من العام الجاري.