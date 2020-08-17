مكاسب لأسهم التكنولوجيا تدفع المؤشر ناسداك المجمع إلى مستوى إغلاق قياسي

قفز المؤشر "ناسداك" المجمع إلى مستوى إغلاق قياسي جديد، اليوم الاثنين، بينما اقترب المؤشر "ستاندرد إند بورز500" من أعلى مستوى له على الإطلاق، مع تلقيهما دفعة من مكاسب لأسهم "نفيديا" وشركات أخرى للتكنولوجيا.

لكن المؤشر داو جونز الصناعي أغلق منخفضا متأثرا بخسائر لأسهم القطاعين المالي والصناعي، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت نفيديا بين أكبر الداعمين للمؤشرين ستاندرد اند بورز500 وناسداك مع صعود أسهمها 6.6% إلى مستوى قياسي بعد أن رفع محللون مستوياتهم المستهدفة لسعر السهم قبل أن تعلن الشركة المصنعة للرقائق الالكترونية نتائجها، يوم الأربعاء.

وأنهى داو جونز جلسة التداول منخفضا 0.31% إلى 27844.91 نقطة، بينما ارتفع ستاندرد اند بورز500 القياسي 0.27% ليغلق عند 3381.99 نقطة.

وأغلق ناسداك مرتفعا واحدا في المئة إلى 11129.73 نقطة.