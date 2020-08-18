الصين تصف القيود الأمريكية الجديدة ضد شركة هواوي بأنها ذات طابع هيمنة

بكين - سبوتنيك. وقال ليجيان، خلال إيجاز إعلامي: "إن الصين تعارض بشدة التشهير وفرض الضغط على شركة هواوي وغيرها من الشركات الصينية الأخرى. ففي الآونة الأخيرة، اتخذت الولايات المتحدة، دون إبرازها أية أدلة، إجراءات تقييدية مختلفة ضد شركة هواوي وغيرها من الشركات الصينية بحجة حماية الأمن القومي. وهذا سلوك ذو طابع هيمنة بشكل علني ومكشوف تماما. ومن الضروري التأكيد أن هذه التصرفات الأمريكية تقوض مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة".

فوفقا لمسؤول وزارة الخارجية الصينية أعلاه، فإن الضغط الأمريكي المتزايد على شركة هواوي والشركات الصينية الأخرى إن دل على شيء فإنه يدل فقط على نجاح هذه الشركات.

هذا وتتهم الولايات المتحدة شركة هواوي بالتعاون مع الجيش والمخابرات الصينية واحتمال فرض نظام المراقبة على أنشطة العملاء، بل وتقنع عددا من الدول بعدم استخدام البنية التحتية ومعدات هواوي عند التحول إلى معيار الهاتف المحمول 5G ومن جانبها تؤكد الشركة الصينية أن هذه الاتهامات خالية من الصحة تماما ولها دوافع سياسية وتنتهك مبادئ المنافسة في السوق.

يذكر أنه سبق وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على شركة هواوي الصينية للاتصالات. وقامت وزارة التجارة الأمريكية، يوم أمس الإثنين، بإدراج أسماء 38 شركة فرعية تابعة لشركة هواوي إلى "القائمة السوداء". وبالإضافة إلى ذلك، قامت هذه الوزارة بتوسيع نطاق التعديلات، التي يتعين بموجبها على الشركات الأجنبية التي تستخدم معدات أمريكية لصنع الرقائق، الحصول على ترخيص في الولايات المتحدة قبل تزويد شركة هواوي بأنواع معينة من الرقائق.