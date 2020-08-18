مصر... نسبة الإشغالات السياحية بين 25 و40 % في شرم الشيخ والغردقة

قال مسوؤلان بقطاع السياحة في مصر، إن نسبة الإشغالات في الفنادق وصلت إلى 40 % في الغردقة، و25 % في شرم الشيخ.

واعتبر كامل أبو علي، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في البحر الأحمر، إن إشغالات الفنادق في الغردقة تعتبر الأعلى في المناطق السياحية، حسب وكالة رويترز.

ويبلغ عدد الفنادق المطلة على البحر الأحمر، 252 فندقا، يصل عدد غرفها إلى 70 ألف غرفة.

وقال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصري للغرف السياحية "الإشغالات في شرم الشيخ أقل من مدينة الغردقة، وإن نسبة التحسن ترتفع يوما بعد الآخر لرغبة المصريين في قضاء العطلات الصيفية بالمناطق السياحية.

وفرض انتشار فيروس كورونا عددا من الإجراءات الاحترازية على القطاع السياحي الذي توقف تماما عن العمل مع بدء انتشار الفيروس، ثم عاد مؤخرا للعمل مرة أخرى بإجراءات احترازية مشددة.

سجلت إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في مصر، يوم أمس الاثنين، تراجعا قياسيا جديدا لتعود لمستويات أبريل/نيسان الماضي.

وسجلت وفيات وباء كوفيد-19 في مصر يوم الاثنين 13 وفاة فقط في أدنى معدل منذ حوالي خمسة أشهر، فيما استمرت الإصابات عند مستوى منخفض لتسجل 115 حالة مستقرة بذلك عند مستويات نيسان/ أبريل الماضي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، فقد تم "تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى "وفاة 13 حالة جديدة".