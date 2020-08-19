تراجع أسعار النفط العالمية بعد زيادة الطلب في أمريكا

كشفت بيانات التداول العالمية، اليوم الأربعاء، أن أسعار النفط تتراجع بسبب القلق في الأسواق جراء الخلاف حول حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد الأمريكي وتوقعات الطلب المرتفعة في هذا السياق.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن كبير مديري الأبحاث في شركة نيسان سكيوريتيز" للأوراق المالية هيرويوكي كيكوكاوا: "مشاكل الطلب تكبح أسعار النفط، حيث لا يوجد أي تقدم حتى الآن في التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تم فيه تأجيل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر تشرين الثاني/أكتوبر لمزيج النفط الخام من بحر الشمال برنت بنسبة 0.75 في المئة ليصل إلى 45.12 دولار للبرميل ، كذلك انخفضت العقود الآجلة لشهر أيلول/سبتمبر لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.58في المئة ليصل إلى 42.64 دولار للبرميل.

هذا وما زال البيت الأبيض والجمهوريون غير قادرين على الاتفاق مع الديمقراطيين في الكونغرس حول تحفيز الاقتصاد الأمريكي واحتمال زيادة مدفوعات البطالة بسبب الخلافات حول مقدار التحفيز، حيث إنه في حين يوافق البيت الأبيض على تخصيص تريليون دولار، يطالب الديمقراطيون من جانبهم بحزمة دعم تبلغ قيمتها ما لا يقل عن 2 تريليون.

يذكر أنه سبق وصرح الرئيس دونالد ترامب، بأنه أرجأ المفاوضات مع الصين بشأن التجارة بسبب تفشي الفيروس التاجي. وفي وقت لاحق، أضاف الناطق باسم البيت الأبيض أن ترامب لم يتخل عن اتفاق التجارة المبرم سابقًا مع الصين، لكن لن تكون هناك مفاوضات تجارية جديدة مع بكين، وأن الدولتين تناقشان فقط تنفيذ الاتفاقيات السابقة.