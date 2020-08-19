سهم "أرامكو" يسجل المستوى الأعلى خلال 6 أشهر

حقق سهم شركة النفط السعودية "أرامكو"، اليوم الأربعاء، أعلى مستوى خلال الأشهر الستة الماضية، وبلغ نحو 34.25 ريال (9.13 دولار أمريكي).

موسكو - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "الاقتصادية" المحلية، شهدت التداولات صعود سهم "أرامكو" بنحو 0.7 بالمئة، عند مستوى 34.25 ريال.

وارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 6.85 تريليون ريال (ما يعادل 1.826 تريليون دولار)، واستطاع السهم أن يسجل مكاسب، خلال الشهر الحالي، بنحو 3.5 بالمئة.

ومنذ مطلع العام، قلص سهم "أرامكو" تراجعه إلى 3.1 بالمئة، بعد وصول التراجع إلى أكثر من 20 بالمئة من التراجعات؛ مسجلا أفضل أداء خلال العام الحالي.

وهبط السهم بعد ذلك بأقل من نصف ساعة على الارتفاع إلى 34.15 ريال، وذلك عند الساعة 10:52 بالتوقيت المحلي؛ فيما بلغ عدد الصفقات على السهم 2732 والكمية المتداولة 2,148,253 سهم.

وطرحت شركة "أرامكو" جزءا بلغ 1.5 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة للتداول العام، في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وأصبح اكتتاب "أرامكو" أكبر طرح أولي عام في التاريخ؛ حيث جمع أكثر من 25.6 مليار دولار أمريكي، مُتجاوزا الرقم القياسي المُسجّل في عام 2014 لشركة "علي بابا" الصينية البالغ حينها 25 مليار دولار.

وقد حُدّد سعر السهم الواحد، قبل التداول، بقيمة 32 ريال (8.53 دولار)؛ وحدد تاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر موعدا لانطلاق تداول "أرامكو" في سوق المال السعودي، الذي تحسن موقعه، بفضل ذلك، كثيرا بين البورصات العالمية.