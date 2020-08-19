وزير النفط الإيراني: "أوبك" نجحت في رفع الأسعار لكن السوق لم يستقر

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، إن سوق النفط لم يستقر بعد، لكنه أكد أن الإجراءات التي نفذتها منظمة "أوبك" نجحت في رفع أسعار الخام.

وأوضح زنغنه في تصريحات للتلفزيون الرسمي نقلتها وكالة "رويترز": " السوق لم تستقر بعد لأسباب عدة من بينها تفشي فيروس كورونا، لكن أوبك اتخذت إجراءات جيدة".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها -من بينهم روسيا- فيما يعرف باسم تحالف "أوبك +"، على تخفيضات قياسية للإنتاج لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد -19".

جاءت التعليقات من الجانب الإيراني بعد أن بدأت "أوبك +" اجتماعًا افتراضيًا، اليوم الأربعاء، لمراجعة مستويات امتثال المنتجين للتخفيضات المقررة.

من جانبه، دعا وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، الدول المشاركة في اتفاق"أوبك+" لعدم الاسترخاء، مشيرا إلى أن مهمة استقرار سوق النفط العالمية مستمرة حتى شهر نيسان/ أبريل 2022، وربما لفترة أطول.

وقال عبد العزيز بن سلمان في كلمته أمام اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ صفقة "أوبك+"، المنعقدة عبر الإنترنت: "هناك ما يجعلنا نشعر بالرضا عما حققناه، لكن لا يزال يتعين علينا تنفيذ العمل كاملا".

وأضاف: "أدعو الجميع لعدم الاسترخاء وتخفيف جهود الأشهر الثلاثة الأخيرة، لأن هذه المهمة مستمرة معنا حتى شهر نيسان/ أبريل 2022، وقد تستمر لفترة أطول".