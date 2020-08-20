انخفاض الطلب على ناقلات النفط بسبب هبوط الإنتاج لأدنى مستوى منذ 3 عقود

تراجع الطلب على ناقلات النفط بشكل كبير نتيجة انخفاض إنتاج "أوبك" من النفط إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود، بالإضافة إلى تخفيض الصادرات كجزء من اتفاق "أوبك +".

وبحسب تحليل قامت به مؤسسة "لويدز" انخفض الطلب على أطنان الأميال (طن/ميل)، وهو المقياس الذي يؤشر إلى كميات النفط الخام المنقولة خلال المسافة المقطوعة.

وبينت صحيفة "oilprice" المتخصصة بالنفط ، أن الطلب على ناقلات النفط قد انخفض بنسبة 18.6% في شهر يوليو / تموز من العام الحالي.

وقالت ميشيل وايز بوكمان، وهي من المشاركين في التحليل، إن التراجع في الطلب على ناقلات النفط الخام في يوليو/ تموز، كان أكبر انخفاض منذ أن بدأ فيروس كورونا في التأثير على أسواق النفط العالمية.

ويعزى الانخفاض في معظمه إلى انخفاض الطلب على الناقلات في الشرق الأوسط، حيث يخفض المنتجون الرئيسيون وأعضاء منضمة "أوبك" الإنتاج والصادرات استجابة لانهيار الطلب العالمي على النفط.

تشير بيانات التحليل الأولية إلى أن الطلب على الناقلات سينخفض أيضًا في شهر أغسطس/ آب الجاري.

وتشير بيانات إلى أن المصدرين من خارج منظمة "أوبك" حصلوا على حصة في السوق من حيث الطلب على الناقلات على حساب "أوبك"، وفقًا لقائمة لويدز.

ونوهت الصحيفة إلى أنه من غير المتوقع أن يقفز الطلب على الناقلات في السعودية بالرغم من أن اتفاق "أوبك +" على تخفيف الخفض الجماعي القياسي بمقدار مليوني برميل يوميا في الأول من أغسطس/ آب الجاري.