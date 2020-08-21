أسعار النفط تنخفض بفعل تعاف بطئ من فيروس كورونا

انخفضت أسعار النفط، اليوم، لكنها تقبع قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر إذ يدعم تخفيف إجراءات العزل العام تعافيا بطيئا في طلب الوقود، بينما يسعى منتجون كبار للخام لتقييد الإمدادات.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.1 % إلى 44.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0850 بتوقيت غرينتش، وتتجه صوب زيادة بنسبة 0.4 % في الأسبوع، بحسب ما ذكرت الصحيفة "الاقتصادية".

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو ما يعادل 0.8 % إلى 42.49 دولار للبرميل، لكنها تتجه صوب الارتفاع بنحو 1.1 % في الأسبوع.

وأظهر مسح اليوم أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تراجع له على الإطلاق تعثر هذا الشهر، إذ تآكل الطلب المكبوت الذي انطلق الشهر الماضي بفضل تخفيف إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.

وفي مؤشر آخر على الطبيعة الفاترة للتعافي، انخفضت واردات الهند من النفط الخام لأدنى مستوياتها منذ مارس/ آذار 2010، في ظل تجدد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا وإجراء أعمال صيانة للمصافي.