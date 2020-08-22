"ستاندرد آند بورز": الحكومة اللبنانية متعثرة في التزاماتها بالنقد الأجنبي

أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز"، اليوم الجمعة، أنها خفضت التصنيف الائتماني لبعض سندات لبنان لمستوى "D"، بسبب تأخر في عملية السداد.

وقالت الوكالة في بيان إنه ما تزال الحكومة اللبنانية متخلفة عن سداد التزاماتها بالعملة الأجنبية، بعد أن تخلفت عن السداد لأول مرة في مارس 2020، بحسب رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تخفيض تصنيفات الإصدار للسندات التي لم يتم سداد استحقاقات شهري يوليو وأغسطس إلى "D" من "CC".

ولفتت الوكالة، إلى أن انفجار مرفأ بيروت أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في لبنان، محذرة من أن الفراغ السياسي المطول في لبنان أو وجود حكومة جديدة ضعيفة تمثل عوامل قد تؤدي إلى تأخير إصلاحات السياسات والمساعدات الخارجية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون.

يشار إلى أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، قال في 12 أغسطس/ آب الجاري، إن التقديرات الأولية للخسائر الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/ آب الجاري، تقدر بنحو 15 مليار دولار.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن "التقديرات الأولية للخسائر التي مني بها لبنان تفوق 15 مليار دولار، إضافة إلى خسائر مادية أخرى، مشيرا إلى وجود أضرار في المرفأ والحاجة لمواد بناء لإعادة بناء الأحياء المتضررة بفعل التفجير.

ويعتبر مرفأ بيروت ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني لأنه أكبر نقطة شحن في البلاد، ويلعب دورا أساسيا في عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى أنه يشكل 70% من التبادل التجاري بين لبنان ودول العالم.