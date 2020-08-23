الميزان التجاري لقطر يحقق فائضا تجاوز 4 مليارات دولار

وذكرت صحيفة "الراية" القطرية، اليوم الأحد، التي نقلت عن بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء في الدولة، فإن الفائض في الميزان التجاري، تراجع بنسبة 61 بالمئة عن ذلك الذي حُقق في الربع المقابل من 2019 البالغ 39.9 مليار ريال (حوالي 11 مليار دولار).

ويعبر الميزان التجاري عن الفرق بين حجم الصادرات وحجم الواردات في الدولة من السلع والخدمات.

والميزان التجاري جزء مهم وكبير من الوحدة الاقتصادية العالمية، حيث يرتبط هذا التعريف بقائمة ميزانية المصاريف، والتي تشتمل على إجمالي جميع المعاملات الاقتصادية بين دولة واحدة وشركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم؛ وإذا تجاوزت مجموعة الصادرات في دولة أو بلد معينة مجموعة الواردات تعد هذه الدولة ذات ميزان تجاري مناسب، أما إذا تجاوزت مجموعة الواردات في دولة أو بلد معينة مجموعة الصادرات تعد هذه الدولة ذات ميزان تجاري غير مناسب أو هناك عجز اقتصادي.