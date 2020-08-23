أرامكو السعودية تعلن إنشاء تنظيم إداري جديد

أعلنت عملاق النفط السعودية "أرامكو" اليوم الأحد إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي بهدف تحسين محفظة الشركة.

وقالت أرامكو في بيان "سيعمل التنظيم الجديد على خلق المزيد من القيمة المضافة للشركة كما سيوفر آلية أسرع... بهدف تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على الاستجابة لتطورات الأسواق... وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة من أجل الوصول بمحفظة أعمالنا إلى المستوى الأمثل".

وأوضحت أن عبد العزيز محمد القديمي النائب الأعلى للرئيس سيتولى إدارة التنظيم الجديد من 13 سبتمبر أيلول. وفقا لـ "رويترز".

وحقق سهم شركة النفط السعودية "أرامكو"، الأربعاء الماضي، أعلى مستوى خلال الأشهر الستة الماضية، وبلغ نحو 34.25 ريال (9.13 دولار أمريكي).

وارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 6.85 تريليون ريال (ما يعادل 1.826 تريليون دولار)، واستطاع السهم أن يسجل مكاسب، خلال الشهر الحالي، بنحو 3.5 بالمئة.