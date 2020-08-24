عقود الغاز الطبيعي الأمريكي تقفز وسط عواصف في خليج المكسيك

قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر اليوم الاثنين، مع تسبب عواصف مدارية في خليج المكسيك في كبح الإنتاج، رغم استمرار زيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وقال المكتب الاتحادي لسلامة وحماية البيئة، أمس الأحد، إن شركات الطاقة أوقفت 44.6 بالمئة، أو 1.205 مليار قدم مكعبة يوميا، من إنتاج الغاز الطبيعي بسبب تهديد العواصف في خليج المكسيك. وفقا لـ "رويترز".

Oil edges up as storms take aim at Gulf of Mexico https://t.co/FTzVk301W1 pic.twitter.com/KdLZPPEKOc — Reuters (@Reuters) August 24, 2020

وتتجه صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال نحو الصعود في أغسطس/ آب للمرة الأولى في ستة أشهر.