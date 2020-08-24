العواصف تتسبب بارتفاع أسعار النفط

تهدد عاصفتان تتجهان نحو خليج المكسيك بإغلاق أكثر من نصف إنتاج النفط في المنصات البحرية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، اليوم الاثنين، حيث من المتوقع أن تضرب أخطر عاصفتين المنطقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

بدأت أسعار عقود خام برنت جلسة التداول بارتفاع قدره 78 سنتا (أي بنسبة 1.67%) ليصل سعر البرميل إلى 45.13 دولار.

بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الأمريكي 28 سنتا (أي بنسبة 0.66%) ليصل سعر البرميل إلى 42.62.

وقامت شركات الطاقة بإجلاء العاملين في أكثر من 100 منصة للإنتاج، مما أدى إلى توقف إنتاج أكثر من مليون برميل نفط، حسب وكالة "رويترز".

يشار إلى أن إعصار "ماركو" وصل إلى الساحل، اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تتحول "لورا" إلى إعصار بضرب اليابسة في منصف الأسبوع الجاري.