عاصمة عربية تحصد لقب المدينة الأكثر جذبا للأموال في العالم

حصدت العاصمة البحرينية، لقب المدينة الأكثر جذبا للأموال في العالم.

وبحسب أحدث نسخة من المؤشر الدولي لـ150 مدينة، الصادر عن مؤسسة "AIRINC"، حصدت المنامة اللقب، والذي يمنح وفقا للجاذبية المالية وأسلوب الحياة.

وقالت صحيفة الأيام البحريينية، إن المدن الخليجية تصدرت قائمة أفضل 20 مدينة على المستوى الدولي.

وجاءت الرياض في المرتبة الرابعة، بينما الكويت في السادسة، ثم أبوظبي في السابعة.

كما جاءت دبي في المرتبة الـ12، والعاصمة العمانية، مسقط في المرتبة الـ16.

ويقيم المؤشر أيضا مستويات الرواتب المحلية ومعدلات الضرائب وتكاليف المعيشة وظروفها لتقييم مدى جاذبية كل مدينة للعيش فيها.