أكبر شركة أسمدة في العالم تخرج من السوق القطرية

قالت شركة يارا النرويجية إنها أنهت بيع حصتها في شركة قطر للأسمدة، اليوم الثلاثاء.

وحسب وكالة رويترز، فقد باعت الشركة الأكبر للأسمدة في العالم، حصتها في "كافكو" القطرية، في عملية بيع طال انتظارها.

وكانت "يارا" قد اتفقت على بيع حصتها البالغة 25 % إلى شركة قطر للبترول.

وتحصل الشركة على مليار دولار، فيما تنتظر الصفقة بعض الموافقات من جهات تنظيمية.

وتمتد الشراكة النرويجية لقطر في شركة الأسمدة لمدة 50 عاما مضت.