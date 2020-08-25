موسكو تنظر في طلبات من عدة بلدان لشراء أنظمة روسية مضادة للطائرات المسيرة

أعلن المدير العام لشركة "افتوماتيكا" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية، فلاديمير كابانوف، اليوم الثلاثاء، عن تلقي طلبات لشراء منتجات الشركة، وعلى وجه الخصوص منظومة "روبيج- أفتماتيكا" المضادة للطائرات المسيرة، من عدة دول، بينها ماليزيا والإمارات والسعودية وبلدان أخرى.

وقال كابانوف، في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "روسيا تنظر في مقترحات لتوطين إنتاج منتجات "روبيج- أفتماتيكا" بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة "روستيخ". رسميا، كانت هناك مفاوضات حول التوطين مع ماليزيا، قبل إغلاق الحدود، وكانت هناك طلبات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا".

وأكد كابانوف، أن "منظومة "روبيج- أفتماتيكا" المضادة للطائرات الأوتوماتيكية (ذات التشغيل الذاتي) كان بمقدورها صد الطائرات المسيرة وعدم السماح لها إلحاق ضرر بالمنشآت النفطية السعودية (أرامكو التي استهدفت بهجوم بطائرات مسيرة أوقف الإنتاج وتسبب بخسائر كبيرة)، لم يكن بمقدور هذه المنظومة إيقاف صواريخ كروز، لكن كانت تستطيع إيقاف الطائرات المسيرة. منظومات الدفاع عن المنشآت تساوي المليارات من الدولارات، منتجاتنا أقل تكلفة وأسهل استخداما. كما أنها قادرة على العمل بشكل يدوي وآلي".

وتابع القول "للعلم كانت المشكلة الرئيسية في هذه الغارة (على المنشآت النفطية السعودية) هي أنه كان هناك أشخاص داخل هذه المنشآت، قاموا بتوجيه الطائرات المسيرة إلى أهدافها. منظومتنا (المضادة للطائرات المسيرة) كانت قادرة على حماية هذه المنشآت بغض النظر عن العامل البشري".