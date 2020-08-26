تأجيل منتدى دافوس الاقتصادي إلى صيف 2021 بسبب فيروس كورونا

أعلن منتدى دافوس الاقتصادي في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن المنتدى المقرر عقده في دافوس السويسرية عام 2021 تم تأجيله من أواخر كانون الثاني/يناير إلى أوائل الصيف.