دائنون يرفعون دعوى على إيران في نيويورك

قالت الشركة المشغلة لسوق الأسهم الألمانية، اليوم الخميس، إن دائنين أقاموا دعوى قضائية على إيران في محكمة بنيويورك.

وطالب الدائنون لإيران، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، في دعواهم القضائية ضد وحدة كليرستريم التابعة للبورصة الألمانية بتسليم أصول يقال إنها ترجع إلى البنك المركزي الإيراني.

وقالت البورصة الألمانية في بيان إن الدعوى مقامة بحق كليرستريم وإيران وبنكها المركزي وعدة مؤسسات أخرى.

وقالت بورصة ألمانيا إن كليرستريم ترى أن مزاعم لا أساس لها وإنها ستأخذ خطوات للدفاع عن نفسها.

كانت السلطات الأمريكية قد استهدفت كليرستريم لسنوات ضمن تحقيقات فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. وتنفي البورصة الألمانية ارتكاب أية مخالفات.