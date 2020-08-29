ستجعل منافساتها تبدو أثرية.. "إل جي" تكشف عن كمامة تعقيم هواء متطورة وبتقنية عالية.. صور

كشفت شركة إل جي "LG" الكورية الجنوبية للمعدات الإلكترونية، عن كمامة معقمة للهواء متطورة ومزودة بتقنيات عالية ستجعل من أغلب الكمامات الموجودة في الأسواق تبدو وكأنها تاريخية تعود لعصور قديمة بالمقارنة بها.

وبحسب الشركة، زودت "LG" كمامتها التي أطلقت عليها اسم "بيوري كير" بمرشحين "فلتر" من طراز H13 HEPA وهي المرشحات ذاتها التي تستخدمها الشركة في عملية تصنيع معقمات الهواء في المنزل والتي تسمح للمستخدمين باستنشاق هواء نظيف ومرشح.

The LG PuriCare Wearable uses two H13 HEPA filters https://t.co/xsuH566Hp7 — WFSB Channel 3 (@WFSBnews) August 29, 2020

وتستخدم "LG" في كمامتها جهازا لاستشعار وتيرة التنفس، لتقفي دورة التنفس وحجم ما يستنشقه المستخدم من الهواء.

LG Unveils 'Puricare' Face Mask With Two H13 HEPA Filters... https://t.co/ztEOPohEQj pic.twitter.com/0jSWeK9iSJ — iClarified (@iClarified) August 28, 2020

وتعدل الكمامة من سرعة المراوح ثلاثية السرعة بناء على ذلك للمساعدة في تسريع أو تبطيء دخول الهواء المعقم، وبالتالي تسهيل عملية التنفس.