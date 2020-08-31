سعر البيع الرسمي لخام عمان يرتفع إلى 44.32 دولار للبرميل في أكتوبر

أظهرت حسابات لوكالة "رويترز" من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين 31 أغسطس/ آب، أن سعر البيع الرسمي لخام عمان في أكتوبر/ تشرين الأول سيرتفع 70 سنتا إلى 44.32 دولار للبرميل.

وسعر البيع الرسمي للخام العماني في أكتوبر/ تشرين الأول هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت غرينتش على مدار أغسطس/ آب لعقد شهر أقرب استحقاق.

ووفقا للحسابات، سيكون سعر البيع الرسمي لخام دبي عند 44.02 دولار للبرميل بخصم 30 سنتا عن سعر خام عمان في بورصة دبي للطاقة.