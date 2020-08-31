"غولدمان ساكس" يتوقع أن يكتسب تعافي أسعار النفط زخما في 2021

توقع "غولدمان ساكس" أن ترتفع أسعار برنت في 2021 بفضل شح أكبر في سوق النفط مع اكتساب التعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن فيروس كورونا زخما بفضل احتمال التوصل للقاح.

وتوقع غولدمان ساكس، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، أن ترتفع أسعار برنت إلى 65 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2021، وأن يسجل في المتوسط 59.40 دولار خلال العام.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ 30 أغسطس/ آب "من المهم لصمود الأسعار في السوق الفورية رغم توقف السحب من المخزونات هذا الصيف الصعود المستمر في أسعار العقود طويلة الأمد".

وأضاف غولدمان ساكس أن صعود أسعار العقود طويلة الأمد يعكس تحسن توقعات النمو العام المقبل.

وتعافت أسعار برنت بقوة منذ أن هوت لأقل مستوى فما يزيد عن 20 عاما في أبريل/ نيسان بفضل تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+)، ومع بدء الكثير من الاقتصادات تخفيف إجراءات العزل العام.

وقال البنك "ثمة احتمال متنام لتوافر لقاح على نطاق واسع بداية من الربيع المقبل، ما يسهم في دعم النمو العالمي والطلب على النفط لاسيما وقود الطائرات".

وتوقع غولدمان ساكس أن يرتفع الطلب 3.7 مليون برميل يوميا من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب العام المقبل.

وتوقع أن تقل الإمدادات في 2021، إذ من المرجح أن تبقي أوبك+ على حصصها للإنتاج دون تغيير في النصف الثاني من 2020، في حين يظل تعافي نشاط النفط الصخري محدودا.

وقلصت أوبك+ حجم تخفيضات الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميا الشهر الجاري من مستوى قياسي عند 9.7 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 10% من الإمدادات العالمية، بين مايو/ أيار ويوليو/ تموز 2020 للمساعدة في تحقيق توازن بين العرض والطلب المنهار.