شركة "غازبروم" الروسية تتوقع زوال "البجع الأسود" خلال شتاء 2020 – 2021

أعلن مدير القسم المالي والاقتصادي في شركة "غازبروم" الروسية، ألكسندر إيفانيكوف، اليوم الاثنين، أن الشركة تتوقع أن يكون الشتاء المقبل قاسياً وأن يضع حداً لفترة "البجع الأسود" (نظرية تشير إلى صعوبة التنبؤ بالأحداث النادرة) في السوق.