الأوكرانيون يحتلون المركز الأول عالميا في استخدام العملة المشفرة

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - التحول الرقمي الأوكرانية، أن أوكرانيا أصبحت رائدة عالميًا في استخدام العملات المشفرة من قبل مواطنيها ومع ذلك فإن معظم سوق الأصول الافتراضية يتركز في المنطقة الرمادية.

كييف - سبوتنيك. وقالت الوزارة نقلا عن قاعدة البيانات التحليلية "بلوك تشين"، اليوم الثلاثاء: "وفقًا لشركة "ذا تشينالايزيز" الرائدة في مجال سلسلة الكتل التحليلية تتمتع أوكرانيا بأكبر قدر من استخدام الأصول الافتراضية من قبل السكان في العالم".

وأوضحت الوزارة، أحد الأسباب التي تجعل أوكرانيا رائدة تعود للمستوى العالي من الوعي الرقمي للسكان حيث أدرجت ضمن أعلى 5 دول للمدفوعات غير النقدية في العالم و"قاعدة التعليم عالي الجودة".

هذا ويعد سوق الأصول الافتراضية في أوكرانيا متطورا جدا وله معدل دوران كبير حتى على نطاق عالمي، ولكن معظمه يتركز في المنطقة الرمادية، مما يخلق مخاطر محتملة لكل من الدولة والشركات والمستخدمين.