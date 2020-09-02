هبوط أسعار الذهب مع صعود الدولار

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1962.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل 1991.91 دولار أمس، وهو أعلى مستوى منذ 19 أغسطس/ آب، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وقالت مارجريت يانج من ديلي فيكس، التي تغطي تداول العملة والسلع والمؤشرات " الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس".
وتابعت "الصورة الأوسع تظل لصالح الذهب إذ سيظل مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى تتبع سياسة تيسيرية على الأرجح لفترة زمنية طويلة".
وارتفع مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في عامين بعدما أظهرت بيانات أمريكية أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية تسارع ليقترب من أعلى مستوى في عامين في أغسطس. يرفع الدولار القوي تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.7 بالمئة إلى 27.96 دولار للأوقية، وفقد البلاتين النسبة ذاتها إلى 933.88 دولار وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2259.52 دولار.
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