بنسبة 10 بالمئة... تقديرات بشأن تخفيض إنتاج النفط في روسيا إلى 510 مليون طن

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا تخفض من إنتاج النفط ككل في 2020 بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي إلى 510 مليون طن.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك، خلال اجتماع مع حكومة إقليم خانتي-مانسيسك، ذاتي الحكم: "من الواضح أن إنتاج هذا العام سيكون أقل مما كان عليه في عام 2019. وفقًا لتقديراتنا، بناءً على جدول الإجراءات المنسقة، من أيار/ مايو إلى حزيران/ يونيو في بلدنا، كان مقدار الخفض حوالي 19 بالمئة. بالنظر إلى أن الزيادة الإضافية في الإنتاج مستمرة بشكل تدريجي، من آب/ أغسطس إلى كانون الأول/ ديسمبر، سيكون التخفيض حوالي 13.8 بالمئة، من المستويات المخطط لها لعام 2020".

وأضاف نوفاك "وعليه نتوقع تخفيضاً للعام بأكمله بنحو 10 بالمئة أي إلى مستوى حوالي 510 مليون طن".

في سياق متصل، أشارت بيانات لـوزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء إلى أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع خمسة بالمئة في آب/ أغسطس إلى 41.7 مليون طن أو ما يعادل 9.86 مليون برميل يوميا من 9.37 مليون برميل يوميا في تموز/ يوليوز.

يذكر أن ما يسمى تحالف "أوبك +"، الذي يضم أعضاء من منظمة "أوبك"، ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، توصل إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، وُصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي. وقرر أعضاء "أوبك +"خفض الإنتاج بـ 10 ملايين برميل يومياً، ابتداء من الأول من أيار/مايو 2020 لمدة شهرين.

كما تم الاتفاق على خفض الإنتاج بعد ذلك بـ 8 ملايين برميل يومياً لمدة 6 أشهر، حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري. وبدءا من كانون الثاني/ يناير 2021، ستخفض الدول إنتاجها بـ 6 ملايين برميل يوميا، لمدة 16 شهرا، تنتهي في نيسان/ أبريل 2022.