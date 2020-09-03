مؤشر "نيكي" الياباني يبلغ أعلى مستوى في 30 عاما

وصل مؤشر نيكي القياسي الياباني، إلى أعلى مستوى قياسي له، اليوم الخميس، ويعتبر الرقم القياسي الذي حققه المؤشر هو الأعلى في 3 عقود بالقيمة الدولارية.

ارتفع المؤشر نيكي 0.94 في المئة إلى 23465.53 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير/ شباط. وبالتحويل بالدولار، يضع هذا المؤشر عند أعلى مستوى منذ 1990.

وحسب "سي إن بي سي" فعززت الآمال مزيدا من التحفيز الاقتصادي المحلي والعالمي.

قال خبير الأسواق المالية، نوبوهيكو كوراموتشي، إن "إصابات فيروس كورونا تتباطأ في أجزاء كثيرة من العالم مع اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي وتدابير النظافة الشخصية. لذا من الواضح أنه بمقدورنا القول أن الاقتصاد يتحسن بعد ركود لفترة وجيزة في أغسطس/ آب".

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 في المئة إلى 1631.24 نقطة وهو أعلى مستوى في 6 أشهر، بينما صعد سهم فاست للتجزئة، الذي يحظى بوزن أثقل على المؤشر نيكي مقارنة مع توبكس، 3.6 في المئة بعد أن أعلنت الشركة عن مبيعات محلية قوية للشهر الماضي.