البورصة الأمريكية تهوي إلى أسوأ هبوط منذ يونيو

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع حاد اليوم الخميس، مسجلة أسوأ هبوط يومي منذ يونيو/ حزيران.

إذ باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا التي كانت تحقق مكاسب كبيرة، في حين سلطت بيانات اقتصادية الضوء على مخاوف حيال طول وصعوبة التعافي، بحسب رويترز.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 807.77 نقطة، أو 2.78 في المئة، إلى 28292.73 نقطة.

What goes up, must come down. Stocks sell-off after days of records on Wall Street. @JonathanHoenig @HeatherZuma. pic.twitter.com/nGWGzF23mw — After the Bell (@AftertheBell) September 3, 2020

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 125.78 نقطة، أو 3.51 في المئة، إلى 3455.06 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 598.34 نقطة، أو 4.96 في المئة، إلى 11458.10 نقطة.