النفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو بفعل مخاوف الطلب

هبطت أسعار النفط بحوالي ثلاثة بالمئة، اليوم الجمعة، متجهة لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو/ حزيران، إذ يفاقم القلق حيال بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 1.08 دولار، بما يعادل 2.5 بالمئة، إلى 42.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 1453 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 40.25 دولار للبرميل.

ويتجه برنت صوب انخفاض 4.5 بالمئة على أساس أسبوعي، في حين يتجه غرب تكساس الوسيط لخسارة 6.3 بالمئة.

تأثرت الأسعار بتقرير أظهر أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة ازداد تباطؤا في أغسطس/ آب، مع انتهاء أجل مساعدات مالية من الحكومة. وفقا لـ"رويترز".

وانخفض معدل البطالة إلى 8.4 بالمئة في الشهر الماضي مقارنة مع توقعات عند 9.8 بالمئة، وهو ما يقول محللون إنه يقلص الضغط على الحكومة الأمريكية لتمرير تشريع بشأن تحفيز اقتصادي إضافي.

وقدم خفض قياسي للإمدادات منذ مايو/ أيار تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، دعم للأسعار.