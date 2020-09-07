ترامب: فصل الاقتصاد الأمريكي عن الصيني لن يضر مصالح واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستحظر العقود الاتحادية للشركات، التي تستعين بمصادر للتوريد في الصين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخسر أموالا كبيرة إذا توقفت أنشطة الأعمال بين واشنطن وبكين، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي لن يتأثر إذا تم فصله عن الاقتصاد الصيني، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف قائلا: "إننا نخسر مليارات الدولارات وإذا أوقفنا أنشطة الأعمال معهم فإننا لن نخسر مليارات الدولارات. إنه يطلق عليه الانفصال، وعليه فإن المرء سيبدأ بالتفكير فيه".

وقالت الصين إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على مواصلة الدفع من أجل تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى التجاري الثنائي الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام.

وأكدت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي، تحدث مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين.

وأضافت الوزارة أن الجانبين أجريا محادثات بناءة بشأن اتفاق التجارة وتعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي.